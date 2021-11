Cotentin. Naufrage du Breiz : 12 660 euros récoltés pour les péris en mer 

Dans la nuit du 14 au 15 janvier dernier, trois jeunes marins ont péri en mer, dans le naufrage du chalutier Breiz, au large de Ouistreham. La mort de Steven et Jimmy Gibert, les deux frères cherbourgeois, et de Quentin Varin, de Saint-Vaast-la-Hougue, âgés de 19, 26 et 27 ans, avait ému toute la France, jusqu'à l'Olympique de Marseille. Après ce drame, l'association Manche Festivités a lancé une cagnotte en ligne qui s'est clôturée le 31 mars dernier, destinée à la caisse des péris en mer de Cherbourg, qui redistribuera la somme aux familles. Au total, 12 660 € ont été collectés (en enlevant les commissions du site). "On a reçu des dons localement, mais aussi de toute la France, de Bretagne, du Nord, de Paris et Marseille, de poissonneries, ou d'associations de plaisanciers… Le monde de la pêche a une fois de plus montré sa solidarité", a expliqué Christophe Lecouvrey, président de Manche Festivités. Le chèque sera remis ce samedi 10 avril à 11 heures, devant le bateau Jacques-Louise, à Cherbourg.

En 2006, l'association avait collecté 4 500 euros après la mort de huit marins.