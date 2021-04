Musique. The Voice : découvrez les 12 nouveaux qualifiés des battles

Qui a été choisi par les coachs pour continuer l'aventure The Voice lors de la deuxième soirée de battles, samedi 3 avril ?

Pour l'équipe d'Amel Bent, Jaja a été sélectionné alors qu'il chantait Le blues du businessman contre Julien. Mais ce dernier continue tout de même l'aventure, puisqu'il a été repêché par Vianney. Robin, lui, a gagné sa battle contre Otta, sur Take me to church de Hozier.

Du côté de Marc Lavoine, Arthur et Anik se sont affrontés sur Under Pressure de Queen, et c'est Arthur qui a été sélectionné, mais Anik a été repêchée par Amel Bent. Louise et Margaux ont chanté What's Up de 4 Non Blondes, et c'est Louise qui continue l'aventure. Quant à Tarik, il est qualifié après son passage contre Robin sur Deviens génial, de Vald.

Dans l'équipe de Florent Pagny, Edgar s'est qualifié face à Vanina sur le titre Hello d'Adèle, et Azza a remporté sa battle contre Eolya, après avoir interprété Yalla de Calogero.

Chez Vianney, Paulo a remporté sa battle alors qu'il affrontait Bryan et Jérémy lors d'une exceptionnelle battle à trois sur J't'emmène au vent de Louise Attaque. Ça passe aussi pour Youssef, après son duo avec Anaïd sur Zina, de Babylone. Mais la jeune femme a tout de même été sauvée in extremis par un des coachs, dont le public découvrira l'identité lors du prochain prime.