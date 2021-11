[Vidéo] Orne. Réforme de la PAC : les agriculteurs protestent devant la préfecture

Un "petit jardin" en face de la préfecture d'Alençon et une boîte pleine de terre pour la préfète de l'Orne. Ce sont les deux "cadeaux" faits ce vendredi 2 avril par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) et les Jeunes Agriculteurs pour montrer leur mécontentement face à une réforme d'aide européenne qui donnerait la priorité au bio et à l'agroécologie.

Les agriculteurs ont préparé une boîte remplie de terre pour l'offrir en mains propres à la préfète de l'Orne.

"Nous avons été beaux joueurs", clame Anne-Marie Denis, présidente de la FDSEA et de la FRSEA. Deux ans après le lancement de la loi EGalim, qui doit permettre aux agriculteurs d'avoir un retour de valeur sur leurs produits et une montée en gamme grâce à une agriculture plus vertueuse, l'engagement du président de la République "n'est pas respecté", selon les syndicats. Les premières propositions de la PAC (Politique agricole commune) "risquent de pénaliser les agriculteurs de par l'instauration d'un nouveau système d'éco-régime". Pour eux, il est "impossible" d'améliorer la qualité des produits si leurs caisses sont vides.

"L'État doit être cohérent dans ses demandes", concluent-ils.

Une cinquantaine d'agriculteurs se sont réunis en face de la préfecture vendredi 2 avril.