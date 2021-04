Bonne table à Caen. À La Tomette, c'est cuisine de tradition

Installés depuis six ans rue Saint-Laurent à Caen, Louise Debelle et Antoine Lemercier propose une cuisine "traditionnelle de bistrot", indique la co-gérante de l'établissement La Tomette. Avant de poser leurs valises dans le centre-ville de Caen, Louise Debelle et Antoine Lemercier travaillaient à La Fabrique, à Lion-sur-Mer. "On avait envie de quitter le bord de mer, d'être en centre-ville et surtout de retrouver un rythme plus normal qu'en travaillant sur la côte." Au fourneau, c'est Antoine Lemercier : "On favorise vraiment les circuits courts, on travaille avec des produits locaux et évidemment, tout est fait maison." Et ça se sent !

Navarin d'agneau et fondant au chocolat

Le jour où j'ai commandé pour déjeuner, je n'avais pas grande envie d'entrée, je me laissais donc tenter par un navarin d'agneau et ses légumes avec, en dessert, un fondant au chocolat et sa crème anglaise. Une fois mes plats dans leurs barquettes, c'est chez moi que j'ai décidé de les déguster. L'agneau était accompagné de différents légumes : pommes de terre, carottes, haricots, petit pois ou encore betteraves. Un délice ! Étant une grande gourmande, une fois le plat fini, j'ai saucé avec du bon pain. "C'est une organisation, la vente à emporter, on ne peut pas faire tous les plats que l'on proposerait dans notre restaurant. Il faut des plats qui puissent se réchauffer sans altérer les goûts", confie Louise Debelle. "C'est pour cela que nous proposons des plats en sauce. Pour les entrées, on privilégie celles qui se mangent froides ou des tartelettes." Pour le dessert, mon fondant au chocolat est très bon, et sa crème anglaise détrône de loin celles que j'ai déjà pu gouter. Même si c'est une organisation différente, la co-gérante apprécie faire de la vente à emporter, notamment pour les clients : "Ça nous permet de garder du lien, montrer qu'on est là et s'occuper !"

Pratique. La Tomette, 12 rue Saint-Laurent à Caen. Ouverte en vente à emporter du jeudi au samedi de 11 heures à 15 heures. Tél. : 02 31 86 33 66.