Calvados. Les Journées européennes des métiers d'art en 100 % virtuel !

Pour leur 15e édition, les Journées européennes des métiers d'art (JEMA) célèbrent les savoir-faire, talents et créativité des professionnels des métiers d'art et du patrimoine autour du thème "Matières à l'œuvre". Elles offrent au public l'opportunité de rencontrer des professionnels. Dans la région, les JEMA sont coordonnées par la Chambre des métiers et de l'artisanat Normandie. À la suite des annonces présidentielles, elles sont maintenues et adaptent leur programmation. Live, vidéos, diaporamas… Les démonstrations se feront à travers une programmation digitale inédite. Les Caennais pourront suivre ces animations proposées par des artisans de la région en ligne.

Un métier d'art, c'est quoi ?

Le métier d'art peut être défini par l'association de trois critères : il met en œuvre des savoir-faire complexes pour transformer la matière, il produit des objets uniques ou des petites séries qui présentent un caractère artistique.

La Normandie mise à l'honneur

Mercredi 7 avril, Catherine Glinel Mortreuil, brodeuse d'art, animera un atelier à 10, 11, 14 et 15 heures pour les familles depuis les salles du musée Alfred-Canel. Elle abordera durant 45 minutes l'histoire de la broderie, présentera quelques pièces d'études puis effectuera une démonstration pour initier le public à la broderie d'art. Concernant la Chambre de métiers et de l'artisanat Normandie, elle propose tout au long de la semaine au public une échappée digitale à travers une visite de leur maquette numérique. Quatre "lieux" sont ainsi à découvrir : l'atelier, la boutique/showroom, le bureau et le futurolab, dans lesquels les technologies numériques sont au service des métiers d'art.

Comme si vous y étiez

Véronique Chambeau, artiste dans le pays d'Auge et spécialiste de l'upcycling, des sculptures et du papier mâché, propose un direct live sur sa page Facebook. Ce mercredi 7 avril (11 heures) marquera l'occasion de découvrir son atelier et assister à une ou deux démonstrations. Lors de #Regardscroisés, quatre créateurs normands animeront une rencontre en live depuis l'atelier de Gaëlle Le Doledec. Inspirés par la nature, ces passionnés vivent et travaillent tous à la campagne. Ils mettent à profit leur créativité de façon durable et écologique, tout en s'inscrivant sur leur territoire.

D'autres animations en France

Au total, 116 animations sont organisées en ligne à suivre depuis chez soi : des lives du chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris, des vidéos de professionnels des ateliers du Louvre ou encore des immersions dans les ateliers de l'Opéra de Paris.

Pratique. Les Journées européennes des métiers d'art, jusqu'au lundi 11 avril. Plus d'informations animations normandes : metiersdartnormandie.fr, animations nationales : journeesdesmetiersdart.fr rubrique Programme digital.