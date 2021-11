Caen. Les poules et les cloches en chocolat restent les favorites pour Pâques 

"On vend beaucoup de poules, cloches et œufs pour Pâques. On reste dans le traditionnel, ça plaît toujours autant !", sourit Lucie Avondino, vendeuse à HOTOT Chocolaterie du Drakkar, à Caen. Le chocolat au lait reste en tête. En dépit du confinement, les clients sont au rendez-vous et achètent du chocolat. "Ça nous fait plaisir parce qu'on n'a pas pu faire Pâques l'an dernier. Les clients sont rassurés, parce que cette année, ils pourront le fêter", poursuit la jeune femme. Au milieu des classiques poules et œufs de Pâques, la chocolaterie propose des moulages originaux d'animaux, mais aussi de Vikings et drakkars, "pour rappeler le nom de la chocolaterie", précise la vendeuse. Des chocolats pour tous les goûts et toutes les envies !