Fécamp. Covid-19, vaccins… Comment se porte l'hôpital du pays des Hautes Falaises ?

"Il y a une activité liée à la Covid-19 haute, régulière, mais sans pic pour le moment." C'est ainsi que le Dr Corinne Peray, cheffe de service aux urgences, résume la situation actuelle au sein du centre hospitalier intercommunal du pays des Hautes Falaises de Fécamp. "Il y a un mois, nous avions connu une baisse des hospitalisations, nous étions assez optimistes. Mais nous avons eu une reprise d'activité progressive." Comme au Havre, l'ensemble des patients actuellement soignés pour le coronavirus sont atteints du variant dit britannique. Au sein de l'unité Covid, dix lits de réanimations sont armés pour accueillir ces malades.

"Les messages sur l'isolement des cas contacts ne passent plus"

La cheffe des urgences regrette "une lassitude" chez certains patients. "On entend parler de repas de famille, de regroupements… Les messages de prévention et d'isolement des cas contacts qui circulent pourtant depuis un an ne sont pas entendus." Côté vaccins, l'hôpital dispose désormais de plus d'un millier de doses par semaine. Il vaccine du lundi au samedi, de 8 à 18 heures, jours fériés compris.

Enfin, les soignants fécampois font face à un impact indirect de la crise sanitaire : une activité médicale soutenue depuis trois semaines, avec "des patients âgés qui arrivent à des stades de cancers évolués, en raison de retards de prises en charge".