Vos questions, nos réponses. Est-il possible de circuler librement ce week-end à plus de 10 km ?

Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé le retour d'un confinement à compter de ce samedi 3 avril à 19 heures, jusqu'au 2 mai prochain. À cette date, il ne sera donc plus possible de circuler librement à plus de 10 kilomètres de son domicile, sauf pour motif impérieux et sur présentation d'une attestation de déplacement. Cependant, une tolérance est accordée pour ce week-end de Pâques, pour les personnes qui souhaitent changer de département ou de région pour se confiner. Le président de la République a précisé lors de son allocution que ces déplacements seraient possibles jusqu'au lundi 5 avril inclus. À partir du mardi 6 avril, les circulations entre régions seront interdites, exception faite des motifs impérieux.