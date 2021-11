Musique. The Voice : découvrez ce qu'il va se passer samedi pendant les battles !

La deuxième soirée des battles de The Voice approche ! Découvrez les talents qui s'affronteront ce samedi 3 avril !

- Équipe Florent Pagny : Edgar, Vanina, Eolya et Azza

- Équipe Marc Lavoine : Arthur, Anik, Robin Baron, Tarik, Louise Mambell et Margaux

- Équipe Vianney : Bryan, Paul'o, Jérémy, Youssef Zaki et Anaïd.B

- Équipe Amel Bent : Jaja, Julien, Robin et Otta

Dans les fauteuils en attente, vous retrouverez Stellia Koumba, Alexis Roussiaux et Luc Laversanne.

Et les "co-coachs" de cette semaine seront :

Chez Marc Lavoine : Benjamin Biolay et Vald

Chez Florent Pagny : Patrick Fiori et Calogero

Chez Amel Bent : Vitaa et Slimane

Chez Vianney : Patrick Bruel

Qui sera éliminé ? Qui sera sauvé ? Qui gagnera sa place pour la suite de l'aventure ?

La réponse ce samedi 3 avril 2021 sur TF1. Découvrez ci-dessous les premières images de cette deuxième soirée des battles :