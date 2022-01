Baisse du chômage en Haute-Normandie en avril

La Haute-Normandie a connu un mois d'avril plus "clément" sur le front de l'emploi. A la fin du mois, d'après les dernières statistiques rendues publiques par Pôle emploi, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A s'établissait t à 89.618, en diminution de 1,2% par rapport à la fin mars 2012. Un chiffre d'autant plus étonnant qu'en France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A a quant à lui augmenté de 0,1%. Sur un an, dans la région, il reste toutefois en hausse de 7,1% (+7,5% au plan national).

Toutes catégories confondues (A, B et C), le nombre de demandeurs d'emploi a légèrement reflué (-0,2%) en Haute-Normandie, alors qu'il est en hausse, toute aussi légère, en France métropolitaine (+0,2%).

-1,3% en Seine-Maritime

C'est en Seine-Maritime que la baisse a été la plus sensible en avril pour les demandeurs d'emploi de catégorie A : -1,3%, contre -0,8% dans l'Eure. Toutes catégories confondues, la Seine-Maritime enregistre une amélioration (-0,6%), tandis que l'Eure subit une aggravation de la situation (+0,7%).

Toutefois, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi depuis plus d'un an a continué à progresser en Haute-Normandie en avril (+0,7%).