Covid-19. Les plus de 18 ans pourront-ils tous être vaccinés d'ici la fin de l'été ?

"D'ici la fin de l'été, tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent pourront être vaccinés", a assuré mercredi 31 mars le président de la République Emmanuel Macron, qui a détaillé l'ouverture de la vaccination à de nouvelles tranches d'âges : elle sera accessible à toutes les personnes de 60 ans et plus à partir du vendredi 16 avril, puis étendue aux plus de 50 ans à partir du 15 mai. Enfin, les moins de 50 ans pourront se faire vacciner à partir de la mi-juin. Mais vacciner tous les adultes d'ici la fin de l'été, est-ce vraiment réalisable ? "C'est un sacré challenge, parce que le facteur limitant était jusqu'ici le nombre de doses de vaccin. L'enjeu des semaines à venir va être de trouver suffisamment de monde pour faire tourner les centres, accueillir et vacciner les patients", estime l'infectiologue Emmanuel Piednoir, du Centre hospitalier d'Avranches-Granville.

Le docteur Emmanuel Piednoir Impossible de lire le son.

En attendant qu'un maximum de Français soient vaccinés, un nouveau "confinement" est à l'ordre du jour. "J'espère que le fait de nationaliser et généraliser les restrictions va être suffisant", poursuit le docteur.

"Ce qui est certain, c'est que moins nous aurons d'interactions, moins le virus circulera", rappelle celui qui constate que "la réanimation déborde" dans son établissement, avec dix patients Covid en réanimation en ce moment, pour une capacité initiale de huit lits.