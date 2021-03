Calvados. Il organise une collecte solidaire pour les étudiants caennais

À la suite d'échanges avec des étudiants en janvier dernier, Florian Mette, un jeune actif de 26 ans originaire d'Hermanville-sur-Mer, décide de s'engager. "Je me suis aperçu qu'ils n'osaient pas demander d'aide à la Banque alimentaire. Parfois, c'était un frein psychologique, mais aussi un frein administratif car ils ne savent pas comment remplir les dossiers pour être bénéficiaires", confie le jeune homme. Il décide donc d'organiser une collecte de denrées alimentaires et de produits d'hygiène. "Nous serons présents le vendredi 2 et samedi 3 avril au Super U d'Hérouville, de 10 heures à 18 heures", explique Florian Mette. La distribution sera effectuée le mardi 6 avril à partir de 11 heures, dans les locaux de l'épicerie sociale et solidaire l'Agorae.