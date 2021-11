Orne. L'État propose de céder le Haras du Pin pour 1 euro symbolique

Le mardi 23 mars, l'État, par un courrier du préfet de la Région Normandie, a fait la proposition au Conseil départemental de l'Orne, ou à la structure qui gère le site, de lui céder le Haras du Pin pour 1 euro symbolique.

La somme peut sembler dérisoire, mais l'État a pris en compte les sommes importantes qui ont déjà été investies par les collectivités territoriales (Département et Région) dans la restauration et l'entretien du haras "pour service public à la place de l'État", ce qui correspond à 200 années de location du site. D'où cette proposition qui est faite dans le cadre du Plan de relance, "pour favoriser l'essor économique et touristique du département", a expliqué la préfète de l'Orne, mardi 30 mars.