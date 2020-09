Orne. Développement sportif et touristique du Haras du Pin : 1er coup de pioche au printemps 2021

Relancer le Haras du Pin. Le projet est lancé depuis mi-2019 et, jeudi 17 septembre 2020, le président du Conseil départemental de l'Orne, président de l'Établissement public du Pin, Christophe de Balorre et Hervé Morin, président de la Région Normandie, ont conjointement dévoilé ce que sera cet ambitieux projet. L'objectif est de faire du Pin la première destination rurale thématique de France. Évidemment, sur le cheval. Place au sport et au tourisme, pour faire entrer le Pin dans le XXIe siècle. Le projet, articulé en deux étapes et porté par le Département et la Région, va coûter plus de 15 millions d'euros.

Un pôle international de sports équestres

Le nombre de jours de compétitions au Pin va passer de 159 en 2020, à 209 en 2022, dont plusieurs seront de niveau mondial. Pour permettre cette évolution, les premiers coups de pioche seront donnés au printemps 2021, avec la construction de 300 boxes en dur et 200 démontables pour accueillir les chevaux dans un environnement plutôt haut de gamme, avec cours gazonnées et allées arborées. De plus, quatre nouvelles carrières verront le jour, de grandes dimensions (compétitions d'attelages et de complet) et des surfaces pour le stationnement des compétiteurs (48 camions, 48 vans, 16 véhicules légers), ainsi qu'un bâtiment d'accueil pour les professionnels.

Le permis de construire sera déposé d'ici fin 2020. L'objectif est que tout soit prêt en avril 2022.

Un "resort" dédié au plein air

L'augmentation des compétitions devrait inciter de grands groupes hôteliers à venir s'implanter sur le site. Des négociations sont en cours. Cette hôtellerie dans l'enceinte historique du Pin devrait permettre de développer le tourisme d'affaire. Mais le site veut être accessible à tous les publics. Il proposera aussi de l'hébergement en cabane dans les arbres, de la restauration, des activités de plein air… avec les chevaux. Sport et tourisme seront alors complémentaires.

Des formations seront développées sur le site, notamment des Masters, par l'École de Management de Normandie. Et pour assurer le développement du site en toute sécurité, le projet prévoit de dévier la route départementale 926 qui passe juste devant le haras, sur laquelle circulent actuellement beaucoup de camions. "Le cheval est probablement une thématique partagée par le monde entier. La Normandie est l'une des deux ou trois terres du cheval au monde", affirme, confiant, Hervé Morin. Ce projet unique en Normandie va bénéficier des financements du plan de relance Covid.

Une esquisse de ce que seront les futurs boxes sur le site des compétitions équestres. - Haras du Pin.