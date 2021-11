Basket (Nationale 1 féminine). L'équipe d'Alençon est au complet pour la saison 2021-2022

Alors que la Covid-19 a contraint à l'annonce mi-mars de l'arrêt définitif de la saison de Nationale 1 féminine, le directeur sportif de l'UBCUA Franck Hamon et l'entraîneur Fayssal Rhénnam ont présenté, lundi 29 mars, via Facebook, l'équipe féminine d'Alençon pour la saison prochaine, dont l'objectif est de poursuivre le chemin vers l'accession à la Ligue 2.

Pour la seconde année consécutive, la saison de N1F est une saison blanche. "C'est une décision sage, on ne voit pas comment on aurait pu disputer des matchs en mai/juin, alors que des joueuses n'auraient plus été sous contrat", explique Franck Hamon. "La construction d'une nouvelle équipe, c'est un puzzle que l'on doit construire chaque année", détaille le directeur sportif, précisant que l'UBCUA s'y est pris très tôt. Il s'est avéré que Sarune Povilionyte a décidé d'arrêter la compétition à haut niveau, après neuf ans en Normandie, dont quatre à Alençon. Présente à ce live, elle a expliqué : "Ce ne sont que de bons souvenirs pour moi". Deux autres joueuses, Najat Ouardad et Cécile Baudy, quittent la région et donc l'équipe. "On aurait été preneurs si toutes les basketteuses avaient souhaité rester", confie Franck Hamon. Mais il a fallu recruter, ce qui fut initié dès le début de février, pour être concrétisé mi-mars. Fayssal Rhénnam s'est d'abord félicité de conserver 70 % de l'effectif de la saison dernière, avant d'expliquer qu'il a fallu trouver trois profils similaires à ceux des trois filles parties, même s'il est évident que la stratégie de jeu va se trouver modifiée.

Ecoutez ici Fayssal Rhénnam Impossible de lire le son.

"Nous avons trouvé des complémentarités sur des profils ciblés", a-t-il précisé. La première recrue est Rachel Clet, 20 ans, de Tarbes, qui a déjà évolué en Ligue féminine. "Une fille qui a de très bonnes qualités, un vrai volume physique, elle est dans le rythme puisqu'elle a pu jouer cette saison", précise le coach alençonnais. La deuxième recrue est l'internationale malienne Goundo Diallo, 24 ans, qui évolue à Sainte-Savine "et qui nous a posé bien des problèmes lorsqu'on les a affrontées", se souvient le coach. Une autre internationale malienne, Kunta Camara, complète le trio. Passée par Troyes il y a quelques saisons, elle évolue aujourd'hui à Sceaux. "On espère disputer la prochaine saison sous les yeux du public", conclut Franck Hamon. "La commission animation promet plein de nouveautés et du spectacle à la reprise du championnat." Ceux qui ne seront pas à la salle Louvrier devraient désormais pouvoir suivre les matchs de l'UBCUA en direct sur Internet. "Notre ambition est de faire mieux que la saison qui s'achève, et on a fini premiers."