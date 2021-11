Calvados. Un accident de poids lourd provoque 1,5 km de bouchons

Ce lundi 29 mars, vers 14 h 15, un accident s'est produit à hauteur de Cahagnes, sur l'A 84. La circulation a longtemps été impactée dans le sens Rennes-Caen. Un chauffeur de 35 ans a perdu seul le contrôle de son poids lourd "de transport de matières dangereuses", selon la DIRNO (Direction interdépartementale des routes nord ouest), qui était fort heureusement vide. Légèrement blessée, la victime a été prise en charge par les secours et transférée en urgence relative vers la Polyclinique du Parc de Caen. L'accident a provoqué un bouchon sur plus d'1,5 km et même la fermeture d'une bretelle de sortie, "au niveau de l'échangeur n°41 'Saint-Martin-des-Besaces'", précise la DIRNO. Une déviation a été mise en place.

À 16 h 45, l'A 84 était de nouveau ouverte à la circulation.