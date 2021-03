Caen. Le vaccinodrome de Canada devrait élargir son volume horaire

Le centre de vaccination XXL situé dans le gymnase, à côté de l'ancienne caserne des pompiers Canada à Caen, est dans les clous. En une semaine, environ 1 000 personnes ont reçu leur première dose de vaccin contre la Covid-19. L'objectif est désormais d'atteindre 15 000 patients vaccinés par semaine en avril et 40 000 en juin dans le département, mais aussi l'arrivée d'un nouveau vaccin : celui du groupe américain Johnson & Johnson. "On l'attend pour le mois de mai. Il a une seule dose, ça facilite la tâche", relate Antoine Leveneur, président de l'Union régionale des médecins libéraux (URML) de Normandie. Pour accélérer cette couverture vaccinale, étendre les plages horaires du vaccinodrome s'avère être une piste. Xavier Humbert, le responsable, précise : "On s'oriente vers des ouvertures de 8 heures à 21 heures au lieu de 9-19 heures, mais aussi le week-end, pour vacciner 7 j/7. Le nombre de postes de vaccination peut aussi doubler." Cela nécessite évidemment des moyens humains supplémentaires : il faudrait doubler le nombre de secrétaires, de personnels d'accueil et de médecins.