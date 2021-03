Manche. Une cagnotte en hommage au fusilier marin mort dans la rade

Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 mars, deux fusiliers marins, nés en 1998, sont tombés dans l'eau alors qu'ils étaient en patrouille dans la rade de Cherbourg. Le premier a pu être secouru et hospitalisé à Cherbourg. Malheureusement, Jeff Rotaru, l'autre jeune homme, originaire d'Avranches, n'a pas pu être réanimé.

"Quelqu'un de sincère"

Deux jours après le drame, un ami d'enfance témoigne : "Jeff était quelqu'un de sincère. Il donnait de la joie sans rien attendre en retour. Il avait le don de faire rire les autres rien qu'en rigolant", confie Maxime Parra, qui a rencontré Jeff sur les bancs de l'école primaire, à Avranches, et qui a lui-même travaillé dans la Marine pendant quatre ans. "C'est moi qui lui ai donné envie de rejoindre la Marine. Jeff avait envie de grandir mentalement et physiquement. La Marine lui a permis de se cadrer et d'avoir une deuxième famille." Pour lui rendre hommage, Maxime Parra a créé une cagnotte Leetchi. La famille de Jeff Rotaru souhaiterait la reverser à l'association Solidarité et Fraternité, qui a permis son adoption, à Haïti.