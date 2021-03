Musique. Lost Frequencies est de retour avec Rise

Le DJ belge s'était fait connaître du monde entier avec Are you with me il y a sept ans. Le voici en 2021 avec Rise, un titre qui bouge et qui fait la part belle aux danseurs dans son clip.

C'est le premier single du DJ avec son nouveau label Sony, avec qui il a signé pour les cinq prochaines années.

Vous pouvez l'écouter sur votre plateforme préférée ici : lostfrequencies.lnk.to

Parfait pour fêter l'arrivée du printemps !