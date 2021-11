Rugby. Le Rouen Normandie Rugby doit confirmer face à Béziers

Après une victoire tendue à domicile face à la lanterne rouge du championnat, Soyaux-Angoulême, sur le score de 15-8, le Rouen Normandie Rugby se déplacera à Béziers pour le compte de la 25e journée de Championnat de Pro D2 le 2 avril.

Après trois victoires consécutives à domicile, les Lions prennent un peu plus la confiance. "On gagne nos matchs à la maison, il n'y a plus d'équipes qui viennent à Rouen en se disant qu'ils peuvent gagner", s'exprime un des encadrants sur les réseaux sociaux. Face à Béziers, les Lions auront l'opportunité de s'affirmer aussi à l'extérieur.

Sur le papier, Béziers peut faire peur, classé à la 8e place (10 victoires, 1 nul et 13 défaites), mais tout se joue sur une victoire d'écart dans le milieu de classement ; et les Lions, même s'ils sont à la 12e place (9 victoires, 1 nul et 14 défaites), se sont déjà imposés lors de la rencontre aller sur le score de 15-10.

Les joueurs de Richard Hill ont donc toutes les cartes en main pour faire un coup d'éclat ce vendredi.