Bayeux. Un rappel à la règlementation d'extinction de l'éclairage des commerces

Selon un décret en date du 30 janvier 2012 et adopté en 2020 par Bayeux Intercom, la réglementation stipule les règles suivantes concernant l'extinction de l'éclairage des commerces : entre 23h et 6h pour la publicité, pré-enseigne lumineuse, et enseigne, entre 1h et 7h pour les vitrines de magasins et entre 1h et 6h pour les façades de locaux professionnels. Des mesures de gestion raisonnée de l'éclairage ont plusieurs intérêts selon la municipalité, comme favoriser les économies d'énergie, limiter les nuisances de la pollution lumineuse sur la biodiversité et le sommeil des Bayeusains et agir pour la transition écologique. Pour rappel, si des irrégularités sont constatées, une amende de 750 euros est prévue par la loi.