Caen. Le patineur champion olympique Bruno Massot revient à la maison

Retour à la maison pour Bruno Massot ! Celui qui a décroché, sous les couleurs allemandes, la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2018 de Pyeongchang revient à Caen en mai. Il va ouvrir un centre d'entraînement et de performance de haut niveau à l'ACSEL, à la patinoire de Caen.

"J'ai qu'une seule hâte : que ça arrive très vite !"

Un projet né avec son entraîneur de toujours, Jean-François Ballester, tragiquement décédé en décembre 2018. "Ça me tient à cœur de réaliser ce rêve à Caen, dans 'ma patinoire', là où tout a commencé pour moi", explique le patineur franco-allemand en direct d'un entraînement qu'il dirige en Suisse, où il est installé depuis deux ans et demi.

Bruno Massot, 32 ans, avait quitté Caen pour l'Allemagne à 25 ans. Il s'apprête à revenir aux sources : "Voir les amis et la famille deux fois par an, c'était trop peu pour ma femme et moi." Ce centre d'entraînement, qui verra le jour cet été, sera réservé aux patineurs en couple ayant des objectifs aux championnats du monde, d'Europe et aux Jeux Olympiques. En espérant, cette fois, glaner des médailles... françaises !