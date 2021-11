Caen la Mer. Pour relancer le tourisme, 20 000 chèques loisirs offerts aux habitants

40 % de nuitées en moins en 2020 par rapport à 2019, c'est le lourd bilan touristique tiré par Joël Bruneau, président de Caen la Mer. Pour pallier cette situation, la communauté urbaine et son office de tourisme ont décidé de mettre en place des chèques loisirs pour les habitants, à utiliser entre le 15 avril et le 15 novembre.

Tous les habitants de Caen la Mer, âgés de plus de 18 ans, pourront bénéficier de ces chèques de 10 €, à retirer à compter du jeudi 1er avril dans l'un des bureaux d'information de l'office de tourisme de Caen ou Ouistreham. L'objectif est d'apporter son soutien aux acteurs du secteur du loisir et du tourisme, comme les musées (Mémorial de Caen, musée de Normandie…), les cinémas, les centres aquatiques, les centres de thalasso, etc.

53 séjours offerts

Caen la Mer prévoit également de lancer une vaste opération de communication avec pas moins de 53 séjours offerts pour attirer les touristes français et étrangers dans la région. Évidemment, la mise en place de ces actions dépend de l'évolution de la situation sanitaire.