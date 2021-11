Vos questions, nos réponses. Puis-je recevoir du monde chez moi en restant moins de six ?

Question de Marie-Ange, habitante du Havre : "Puis-je recevoir des amis ou des proches chez moi en restant à moins de six personnes ?"

Il est demandé d'éviter de recevoir des personnes extérieures à votre foyer. Il s'agit bien d'une recommandation et non d'une interdiction légale, puisque votre domicile est un lieu privé.

Le gouvernement demande, si des rencontres sont nécessaires, qu'elles aient lieu plutôt en extérieur et là, la limite de six personnes s'applique. À votre domicile, cette jauge, qui avait été recommandée pour les fêtes de fin d'année, n'a plus lieu d'être.

