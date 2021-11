Le Havre. Ils explorent le potentiel graphique de la cité Chicago

Jean-Élie Delacour, Trystan Hamon et Tom Ricouard sont trois diplômés de l'ESADHaR, l'école d'art et de design du Havre. Leur projet de fin d'études est consacré à la cité Chicago, dont la démolition a démarré début février. "Ce quartier va disparaître. Du point de vue de l'architecture, le site est impressionnant, mais il est aussi chargé d'histoire. Il était important de créer quelque chose autour de ce lieu", détaillent les artistes, qui ont mis au point une exposition collective à la galerie 1x2plus. Frappés par l'architecture massive des lieux, ils ont été séduits par la forte identité du quartier dont ils travaillent le matériel visuel et physique pour en conserver une empreinte graphique. Amorcée dans la continuité d'Affiches matrice – Formes collectives – Lieu, catalogue proposé à l'occasion du dernier festival Une Saison Graphique, l'exposition est le produit d'un travail de plusieurs mois.

La centrale à charbon EDF

Pour restituer la vérité du lieu, Delacour, Hamon et Ricouard combinent différents médias, dont le texte et la photographie. Fascinés par les espaces industriels et urbains en voie d'extinction, les trois artistes auraient aimé travailler sur un projet mettant en scène les silos sucriers de l'avenue Lucien-Corbeau et s'intéressent actuellement à la centrale à charbon EDF, dont l'avenir est en suspens.

Pratique. 104 cours de la République, visite sur rendez-vous. Contact : chicag-expo@laposte.net