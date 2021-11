Calvados. Les agriculteurs envoient leurs pneus usagés au recyclage

Jusqu'au lundi 29 mars, les agriculteurs du Calvados peuvent recycler leurs pneus usagés. "Les pneus, historiquement, servaient à la couverture des silos de maïs ou d'herbe, mais avec le temps, ils se dégradent et ça peut provoquer des problèmes sanitaires auprès des animaux, explique Philippe Gaillard, agriculteur et responsable FDSEA de la collecte. Il n'y a plus d'intérêts à garder ces pneus, surtout qu'il existe aujourd'hui d'autres systèmes de couverture."

Objectif 550 tonnes

Une fois les pneus collectés dans les sites du département, comme à la coopérative de Creully, ils partent dans la société Aliapur à Rouen pour "être broyés en fin granulat et devraient être utilisés pour créer des pelouses synthétiques".

Dans le Calvados, l'objectif est de collecter 550 tonnes.