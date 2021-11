Goderville. Covid-19 : les résidents de La Chênaie vaccinés

La campagne de vaccination contre la Covid-19 se poursuit dans les 103 résidences autonomie pour personnes âgées de Seine-Maritime. Depuis le 16 février, les médecins et infirmiers du département font le tour de ces résidences pour vacciner, sur place. La campagne se poursuit jusqu'au 16 avril.

28 résidents volontaires

Lundi 22 mars, c'était le cas à la résidence La Chênaie, à Goderville. 28 résidents se sont portés volontaires pour se voir injecter la première dose du vaccin Pfizer (la deuxième injection sera faite le 19 avril). Il y a eu seulement trois refus et sept personnes âgées s'étaient déjà, par elles-mêmes, fait vacciner. L'équipe médicale pouvant vacciner 42 personnes, quatorze patients du cabinet médical de Goderville ont pu profiter de cette session de vaccination à La Chênaie.

Vaccination à la résidence La Chênaie de Goderville Impossible de lire le son.

De nouvelles règles à venir ?

Christine Martinez, la responsable de l'établissement, explique que les résidents étaient impatients. "Ça enlève un poids. On va respirer même si aucun résident n'a été infecté dans la résidence. Seule une personne a contracté la Covid, alors qu'elle était hospitalisée." Pour l'heure, le protocole sanitaire en vigueur reste d'actualité. Les animations ne se font pas à plus de six. Cela manque un peu de convivialité, mais d'ici quelques semaines, les règles pourraient changer. Ce sera au Département de Seine-Maritime de prendre cette décision.