Près de Saint-Lô. Commune nouvelle vend anciennes mairies abandonnées

La commune nouvelle de Tessy-Bocage, dans l'agglomération de Saint-Lô, a décidé de mettre en vente trois anciennes mairies désaffectées. Des bâtiments qui ne servent plus depuis la fusion des communes de Tessy-Sur-Vire, Pont-Farcy et Fervaches, mais des bâtiments trop grands pour être loués et qui coûteraient cher à entretenir.

La municipalité a donc décidé de se séparer des anciens hôtels de ville de Fervaches, Pont-Farcy et Pleines-Œuvres (commune rattachée à Pont-Farcy en 1973). Les diverses opérations immobilières pourraient rapporter 300 à 400 000 euros à la commune de Tessy-Bocage, qui "ne manque pas de perspectives d'investissements", selon le maire Michel Richard.