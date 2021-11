Cadeaux. La Vache Tendance Ouest vous fait gagner une Tablette Samsung

A partir du lundi 29 mars, dès que vous entendez le signal de LA VACHE – Tendance Ouest, envoyez par SMS le code VACHE au 7 11 12 (2x65 centimes + coût d'envoi) ou au 0 892 23 73 38 (40 centimes par minute + prix d'appel) et gagnez votre Tablette Samsung Galaxy Tab 6 Lite, grise, 64 Go, RAM 4 Go, équipée du système d'exploitation Android 10…(400 €)

Fine, lumineuse & pratique. Désormais, donnez vie à votre créativité avec la Galaxy Tab S6 Lite, le compagnon de voyage super portable idéal pour prendre des notes. Son look fin et léger propose un grand écran de 10,4 pouces. Accompagnée de son S Pen prêt à l'emploi, que vous dessiniez, appreniez ou jouiez, voici la tablette qui répond à toutes vos attentes.