Cadeaux. Justine fait tomber une nouvelle Cagnotte Tendance Ouest

La fidélité a une nouvelle fois été récompensée ce mardi 23 mars sur Tendance Ouest. Justine et son conjoint, auditeurs de Coutances (Manche), notent le montant de la cagnotte tous les jours. Une organisation bien huilée qui leur a permis de remporter 101 € dans Normandie Matin avec Pierre.

Justine remporte le Cagnotte Tendance Ouest

Vous pouvez remporter chaque jour, entre 8 heures et 8 h 30 et entre 17 heures et 17 h 30, entre 100 et 1 000 € : envoyez CAGNOTTE par SMS au 7 11 12 (2x65 centimes + coût d'un SMS).