Tendance Confidences. Semaine sainte : le pardon selon le père Jacques Gomart

Ce dimanche 28 mars, le père Jacques Gomart est l'invité de Jean-Luc Lefrançois pour Tendance Confidences. L'occasion d'échanger sur la Semaine sainte, qui démarre ce dimanche et se termine le samedi 3 avril.

Le calendrier liturgique a aussi son temps ordinaire et festif. Ces différentes périodes ponctuent les deux phases de la vie que nous connaissons tous : la naissance et la mort. Cela se traduit, dans l'année liturgique chrétienne, par les deux événements que sont Noël et la crucifixion le Vendredi saint, vécus par Jésus.

"L'amour est plus fort que la mort"

Si la foi, l'amour et l'amitié n'empêchent pas la souffrance, l'espérance ne peut jamais être enterrée, elle est une conviction qui peut animer chacun.