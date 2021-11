France-Monde. 30 millions de vaccinés d'ici l'été : est-ce réalisable ?

Interrogés dans la rue par les médias sur les 35 vaccinodromes prévus pour le mois d'avril, des Français pris au hasard répondent : “Encore plus de vaccinateurs, c'est bien… à condition qu'ils aient des vaccins !” C'est en effet le problème. Le gouvernement tente de surmonter un grand retard en effectifs et en logistique, au point d'appeler l'armée à la rescousse, mais il n'est pas maître de la situation puisque tout dépend de l'arrivée des vaccins et que celle-ci se heurte à des obstacles :

– obstacles politiques, avec le nationalisme inavoué de Londres qui n'avait encore rien livré à l'Europe à la mi-mars, et le nationalisme affiché de Washington, où le président Biden interdit toute exportation de vaccins vers le Vieux Continent ;

– obstacles commerciaux, avec l'attitude d'AstraZeneca refusant de remplir ses engagements contractuels et annonçant toujours moins de livraisons à l'UE, alors que les usines de vaccins installées dans l'UE ont exporté plus de 10 millions de doses au Royaume-Uni.

D'où le mécontentement des opinions publiques européennes envers une Commission accusée d'impuissance. Et, pour la Commission, l'urgence d'échapper à ce reproche et de se faire respecter des laboratoires pharmaceutiques, en les forçant à honorer leur signature et à livrer le nombre de doses convenu lors des négociations de 2020. Coup de force qui serait un spectaculaire euro-changement…

Un tournant “politique” à Bruxelles ?

Changer la philosophie de l'UE en tapant soudain sur la table : c'est donc le sens de l'ultimatum d'Ursula von der Leyen, le 21 mars, quand elle enjoint à la direction internationale d'AstraZeneca de laisser ses deux usines britanniques livrer à l'Europe les stocks de doses prévus – faute de quoi Bruxelles pourrait bloquer ses propres exportations vers “les pays ne pratiquant pas la réciprocité” ! Langage totalement nouveau de la part de l'exécutif européen, qui professait depuis trente ans le libre-échangisme absolu et la non-intervention du politique dans le commercial… Cesser d'être une plate-forme du libre-échange, se poser en puissance politique, c'est une sorte de “révolution culturelle” à Bruxelles. Va-t-elle s'inscrire durablement dans les actes ?

“Plus que quelques semaines

à tenir”

Si Bruxelles réussit, on atteindra l'issue évoquée le 21 mars par le médecin Olivier Guérin, membre du Conseil scientifique et chef du pôle gériatrie du CHU de Nice : “Le point de sortie de l'épidémie, c'est la vaccination… Il nous reste quelques semaines à tenir…”

Il y a dans ces mots de quoi apaiser l'irritation des citoyens face aux bizarreries d'un semi-reconfinement décevant pour les soignants, qui le jugent trop faible, et déconcertant pour le reste des Français, qui le jugent illisible… D'autant que le Dr Guérin assortit sa prédiction d'un stoïque appel à “l'extrême solidarité dans l'effort” et à la “responsabilité individuelle”, alors que se multiplient, sur le terrain, les entorses collectives aux mesures de protection contre la contagion.

Présenté comme un catalogue de “mesures de freinage adaptées à la nouvelle donne”, le nouveau plan sanitaire du gouvernement constitue donc un pari de plus. S'il échoue parce que trop compliqué et trop peu respecté par les citoyens, la pandémie s'aggravera encore et l'on en reviendra à un confinement dur, qui durera de la mi-avril à la mi-mai… Perspective qu'évidemment personne ne souhaite vivre.