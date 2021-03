Alençon. Violences urbaines quartier Perseigne : le maire réagit

Au lendemain des incidents survenus dans le quartier de Perseigne, où les forces de l'ordre ont été victimes de tirs de mortier lors de leur intervention dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 mars pour éteindre les flammes de cinq voitures et d'un scooter, le maire d'Alençon tape du poing sur la table. "Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes graves", a-t-il affirmé avant d'ajouter : "Je souhaite vivement que les fauteurs de troubles soient interceptés afin que le calme et la sérénité soient de mise."