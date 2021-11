Bonne table à Caen. L'Acadiane, le rendez-vous des étudiants

Transformer une maison en une sandwicherie-saladerie, c'est le pari pris par Franck Sevenat il y a quatre ans et demi à Caen. Il a ouvert L'Acadiane, en référence à sa voiturette des années 80 que l'on appelait à l'époque "Citroën Acadiane". Si ce nom sonnait comme une évidence, le fait qu'il devienne restaurateur l'était un peu moins. Franck sort d'une longue carrière dans le bâtiment. On comprend alors le goût pour le mobilier moderne, le carrelage en damier à l'effet 3D ou encore les tabourets industriels en acier bleu.

Lasagnes à la bolo comme fait maman

Son idée a émergé lorsque "je voyais les étudiants faire la queue à la boulangerie, je voulais proposer autre chose que des sandwichs". Situé idéalement proche de l'Université, en face du bâtiment L du campus 1, l'entrepreneur semble avoir réussi son coup. "Aujourd'hui, j'accueille 50 % d'étudiants et 50 % du personnel. Le lieu a su fédérer toute la population du campus." Il faut dire qu'ils ont juste à traverser la rue. Ici, on peut composer sa salade avec une base et quatre ingrédients.

Franck est généreux, il promet de ne pas avoir de fringale dans l'après-midi. Si vous préférez manger chaud, il y a des quiches et soupes maison, fish&chips, croque-monsieur pour manger sur le pouce, mais aussi les fameuses lasagnes bolognaise. Servie avec sa salade verte, sauce sésame, la part de lasagnes fait concurrence à celle que me préparait ma maman. Je me régale. Pour le dessert, je me suis laissée tenter par la verrine pommes caramélisées, spéculoos et son mascarpone. Un délice ! Le tout accompagné d'une boisson pour seulement 8,90 €. La crise n'a pas modifié les plans de Franck Sevenat. Il proposait déjà de la vente à emporter. En revanche, les clients ne peuvent plus déjeuner au soleil dans le jardin ou manger une pizza préparée dans un chalet en bois. Dommage, car le printemps arrive. Il faut attendre que la situation sanitaire s'améliore…

Pratique. L'Acadiane, 18 avenue d'Edimbourg. 02 31 75 59 95.