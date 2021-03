Calvados. Comment consommer local à Caen ? 

• Le Producteur local : une extension de la ferme en centre-ville

Après plus de dix ans en tant que monitrice d'auto-école, Alicia Gourre s'est lancée dans l'aventure du Producteur local en avril 2019, une boutique qui permet de faire ses courses avec des produits du terroir. Son envie, être une extension de la ferme mais dans la ville. Crémerie, légumes bio ou encore bocaux de plats cuisinés normands, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. La boutique située 1 rue Basse à Caen est ouverte du mardi au samedi de 9 h 30 à 18 heures sans interruption.

Dans le centre-ville de Caen, le petit magasin Le Producteur local propose des produits locaux en provenance de tous les départements normands. -

• Fermes d'ici : des livraisons à domicile et en point relais

Originaire de Seine-Maritime, l'entreprise Les Fermes d'ici s'est implantée dans le Calvados en octobre 2019. L'objectif, faire ses courses en ligne chez pas moins d'une cinquantaine de producteurs du département. Sur le site, on se laisse tenter par les fromages de la ferme de Montfort, les légumes de la ferme aux mille saveurs ou encore des pâtes artisanales du moulin de Caro et Tibo. Tous sont Normands et travaillent de façon éthique et responsable. Les commandes sont à passer avant le mardi 10 heures et les livraisons ont lieu du jeudi après-midi au vendredi soir, à domicile ou dans les points relais établis. Une vingtaine sont proposées sur Caen et l'agglomération. Plus d'informations sur lesfermesdici.fr.

• Le petit marché de Fred : des paniers personnalisés

À 46 ans, Frédéric Lafontaine, agent immobilier, a décidé de lancer, à la suite des confinements, le petit marché de Fred, un service de livraison de fruits et légumes à domicile. Chaque matin, il se rend au marché de gros de Soliers et sélectionne les meilleurs produits cultivés par des agriculteurs du département. Pour lui, pas question de faire de perte, chaque commande est préparée juste avant d'être apportée. Les commandes sont à effectuer sur le site lepetitmarchedefred.fr et les livraisons sont faites du lundi au samedi.

Frédéric Lafontaine a lancé son entreprise de livraisons de paniers de fruits et légumes. -

• Restaurant Pas de fraises à Noël : des paniers solidaires

Développer les circuits courts, telle est la volonté de Caroline Loisy, propriétaire du restaurant Pas de fraises à Noël, situé dans le sud de Caen. Depuis mars 2020 et le premier confinement, la restauratrice propose la livraison de paniers composés de produits frais fournis par les producteurs avec lesquels elle travaille. Pour toute commande, il faut écrire à pasdefraisesanoel@gmail.com. Les livraisons sont possibles sur la rive droite de Caen le jeudi soir, de 17 heures à 20 heures.

Petit plus si vous le souhaitez, des plats cuisinés par ses soins peuvent se glisser dans votre panier.