Sud-Manche. Un incendie se déclare dans un bâtiment agricole

Les sapeurs-pompiers de Pontorson, Pleine-Fougères, Avranches et Saint-James sont intervenus vers 15 heures samedi 20 mars, pour un feu de hangar agricole à Pontorson. À leur arrivée, le bâtiment de 560 m2 contenant de la paille et du matériel agricole était totalement embrasé. Les sapeurs-pompiers ont éteint les flammes à l'aide d'une lance à eau pour stopper le foyer principal et une seconde pour lutter contre la propagation du sinistre à une cuve de fuel. L'incendie n'a fait aucune victime.