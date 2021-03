Basket (N1M). Caen éteint Boulogne et met la pression sur Saint-Vallier

Trois jours après une victoire plutôt tranquille contre Pont-de-Chéruy (67-53), les joueurs de Fabrice Courcier pouvaient enchaîner une cinquième victoire de suite ce vendredi 19 mars. Contre Boulogne-sur-Mer, faussement mal classé (à cause de ses six matchs en retard), les Cébécistes se sont à nouveau montrés impériaux en défense (72-52) et restent leaders.

Le match

Difficile de faire un meilleur départ que celui effectué par les Normands, portés par un Moïse Diamé en feu dans la raquette (7 points en 6 minutes) (14-2, 6'). Sans augmenter l'écart, le banc caennais a alors continué la domination des Boulonnais, pris de vitesse à cause des 20 jours qu'ils ont eus sans match (24-13, 10').

Après la pause, les intérieurs normands ont continué à tenir le jeu, alors que Njiba a commencé à réveiller les visiteurs (31-21, 14'). Boyer, le meilleur joueur adverse cette saison, s'est alors mis en action et a commencé à dominer sous le panier, relançant ainsi les siens (36-31, 18'). Mais les hôtes ont bien fini la mi-temps avec son cinq majeur et ont ainsi pu bénéficier de huit points d'avance à la pause (41-33, 20').

Une grosse performance grâce à une grande justesse collective

Au retour des vestiaires, les Cébécistes ont repris de la même manière qu'ils ont débuté le match : en mettant en échec l'attaque adverse (49-35, 25'). Les Pas-de-Calaisiens ont cherché à revenir ensuite dans le sillage de leur capitaine Var (49-41, 27'). Mais Mordi et les siens ont tâché à se redonner de l'air avant le final (54-41, 30').

C'est à ce moment que les Calvadosiens ont tué le match, avec le show de Bryson Pope, qui est arrivé à trouver les espaces, tout en étouffant les assauts boulonnais (62-41, 35'). Davis a tenté de faire revenir les siens, mais cela a vite été sans effet (65-50, 38'). Fabrice Courcier a pu finir la rencontre en tournant et en préservant ses joueurs les plus utilisés. Ce qui a donné la possibilité à Landry de retrouver la compétition et de s'illustrer après sa blessure (72-52, 40').

Les réactions

La fiche

Caen - Boulogne-sur-Mer : 72-52 (24-13, 17-20, 13-8, 18-11). Huis clos.

Caen : Départ : Mordi 9, Thibedore 3, Pope 16, Diame 11, Carey 9. Banc : Saumont 5, Landry 4, Ricard-Dorigo 4, Nardini, Laporal 3, Rigaux 8. Entr. : Fabrice Courcier.

Boulogne-sur-Mer : Départ : Akono 5, Dumortier 3, Boyer 12, Var 10, Davis Jr 9. Banc : Weber 2, Bibollet Ruche 5, Boundy 2, Durand, Njiba 4. Entr. : Thibault Wolicki.

Prochain rendez-vous

Place au derby pour les Cébécistes, qui se déplaceront au Havre le mardi 23 mars à 20 heures, pour la 21e journée de N1.