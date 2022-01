Séniors : un "job" pour arrondir les fins de mois

En effet, il est possible sous certaines conditions de cumuler emploi et retraite. La reprise d’activité est autorisée dès 60 ans dès lors que le retraité a suffisamment cotisé pour bénéficier d’une retraite à taux plein ou atteint l’âge de 65 ans. La surcote, créée par la loi Fillon 2003 sur les retraites, est passée de 3 à 5% dans les secteurs privé et public afin d’encourager le travail des seniors.

"Ce sont des personnes très fiables et sérieuses", estime Ophélie Gainville, responsable de l’agence rouennaise Kinougarde. Cette agence de garde d’enfants recherche des “nounous”, notamment des hommes et des femmes retraités. "Nous avons des contacts réguliers avec ses personnes. Ils sont très appréciés des 3-6 ans pour leur calme et leur patience".