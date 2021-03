Caen. Suppression des canalisations en plomb, pour une meilleure qualité de l'eau

À partir de mai 2021 et pour une durée de trois ans, le Syndicat Eau du bassin caennais réalise des travaux pour supprimer les branchements d'eau potable en plomb. 5 600 canalisations devraient être changées pour améliorer la qualité de l'eau distribuée. Les habitants desservis par un branchement en plomb seront d'abord informés du déroulement des travaux par courrier. Ensuite auront lieu la suppression de ces branchements et l'installation des nouvelles canalisations. En 2021, 665 branchements devraient être changés, en coordination avec les services de la voirie, des transports et du ramassage des ordures, afin que les habitants ne soient pas trop impactés. Le coût des travaux est de 10 millions d'euros.