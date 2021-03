[Reportage] Cherbourg. Covid-19 : 150 élèves face aux tests salivaires

Les tests salivaires se déploient depuis le 22 février en France, en priorité dans les écoles maternelles et primaires pour détecter les cas positifs à la Covid-19 chez les enfants.

L'école Dujardin a initié le mouvement à Cherbourg ce vendredi 19 mars. Les 150 élèves qui ont reçu l'autorisation de leurs parents se sont succédé, par classe, accompagnés de leur enseignant jusqu'à la salle dans laquelle était organisé le prélèvement.

"Si l'enfant refuse de cracher, on ne va pas le forcer"

A l'entrée, les enfants devaient économiser leur salive, puis la recracher dans un récipient. "Pour certains, ça va très vite, mais pour ceux qui sont anxieux, ça peut être problématique", explique Anaïg Le Borgne, vice-présidente du laboratoire Dynabio dans le Nord-Cotentin. Un minimum de 400 microlitres doit être récupéré, sinon "on ne sera pas en mesure de rendre un examen fiable", poursuit-elle. Le résultat ne sera donc ni positif, ni négatif, mais remplacé par la mention "échec". "Si l'enfant refuse de cracher, on ne va pas le forcer, car ça reste sur la base du volontariat", explique la professionnelle.

Cracher dans un récipient : un jeu d'enfant pour Nino, élève de CM1 : "J'ai eu besoin d'en mettre un tout petit peu dans le bol", confie-t-il. Les parents recevront sous 24 h le résultat du test de leur enfant.

Quant à l'école, elle connaîtra seulement le nombre de tests positifs et négatifs et ils resteront anonymes. "Libre aux familles de nous communiquer leurs résultats", explique Delphine Salaün, directrice de l'établissement. Au total, plus de 93 % des élèves (150 sur 161) et 16 membres du personnel devaient être testés contre la Covid-19.

Dans le département, d'autres établissements scolaires organisent cette semaine des tests salivaires auprès de leurs élèves et de leur personnel, sur la base du volontariat : les lundi 22 et mardi 23 mars, à l'école de Saint-Pair-Sur-Mer, lundi matin dans l'école Jean Jaurès à Cherbourg, et dès lundi au lycée Le Verrier à Saint-Lô.