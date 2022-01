T2C : la passion du gros oeuvre

"Etre entrepreneur dans le bâtiment, c’est être funambule ! Un vrai métier d’équilibriste dont nous ne maîtrisons pas tous les paramètres. Nous sommes tributaires des décisions politiques nationales et internationales”, explique Jean-Philippe Tamarelle, directeur de T2C, à Franqueville Saint-Pierre.

Conjoncture difficile

Après avoir fondé une première entreprise en 1982, il rachète, trois ans plus tard, celle de son père. Aujourd’hui, T2C est spécialisée dans le gros œuvre pour les bailleurs sociaux, promoteurs privés ou collectivités. L’entreprise, qui compte 75 salariés, peut suivre simultanément huit à dix chantiers. "Nous essayons au maximum de proposer les meilleures solutions techniques tout en respectant l’architecture et les normes environnementales."

Dans un contexte économique peu rassurant, T2C tire son épingle du jeu avec un chiffre d’affaires estimé fin mai entre 11 et 12 millions d’euros HT. Pourtant, rien n’est jamais acquis. "La conjoncture difficile rend les gens peu fiables. Vous pensez avoir une affaire, puis vous ne l’avez plus et cela peut remettre en cause l’emploi."

Pratique. T2C Technique et Concept de la Construction, Franqueville Saint-Pierre.

Tél. 02.32.86.80.80.