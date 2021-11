Votre horoscope signe par signe du vendredi 2 avril

BELIER

Vous êtes bien dans votre peau et dans votre tête ; et c'est bien là le plus important ; quoi qu'il arrive...

TAUREAU

De nombreuses demandes sont au programme ; professionnelles et personnelles, à vous de trier...

GEMEAUX

Si vous avez des doutes sur le plan sentimental, ceux-ci devraient se dissiper rapidement...

CANCER

Vous êtes de bonne humeur et d'excellente volonté ; ce savant mélange fait des miracles sur tous les plans...

LION

Vous êtes prêt à accueillir les grands changements très positifs qui se profilent dans votre vie, soyez confiants...

VIERGE

Ne vous laissez pas faire ; sachez exprimer votre mécontentement et votre désaccord sans regret...

BALANCE

Vous aurez la possibilité de faire avancer vos projets favorablement avec l'aide de quelqu'un qui croit en vous...

SCORPION

Vous pourriez avoir à rendre des comptes mais si vous êtes clair, tout devrait bien se passer...

SAGITTAIRE

Non seulement vous avez une chance insolente mais en plus vous saurez parfaitement en tirer le maximum...

CAPRICORNE

A en croire vos proches vous n'êtes pas une personne très communicative, vous risquez de les surprendre aujourd'hui...

VERSEAU

Allez à l'essentiel, dites clairement ce que vous voulez ; quand, comment, qui, soyez clair...

POISSONS

Si vous essayez d'arrondir un peu les angles avec votre partenaire tout se passera très bien entre vous...