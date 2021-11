Près de Saint-Lô. Un yaourt bio, écoresponsable, vendu en poche !

C'est un yaourt que vous ne trouverez pas partout, produit avec la traite du matin, brassé, bio et vendu en poche ! Éric Lepage, agriculteur à Saint-Jean-d'Elle, près de Saint-Lô, est engagé depuis quelques années maintenant dans une démarche de production bio et bas-carbone pour limiter son empreinte écologique et son impact sur l'environnement. Suite logique pour l'agriculteur, il produit maintenant du yaourt bio à 30 mètres seulement de la salle de traite. Une partie du lait produit par un cheptel de 90 vaches sert à la transformation de ce nouveau produit. Tout est fait à proximité, avec une conséquence sur le gain énergétique, affirme Éric Lepage.

Eric Lepage Impossible de lire le son.

Le conditionnement choisi est une poche avec un robinet, qui permet de faire des économies sur l'emballage.

Eric Lepage Impossible de lire le son.

Un projet écoresponsable, mais, pour y parvenir, Éric Lepage s'est appuyé sur des compétences qu'il n'avait pas, avec l'industriel Danone qui développe la marque "Simple comme bonjour".

Eric Lepage Impossible de lire le son.

Aujourd'hui, Éric Lepage livre 440 000 litres de lait par an à la laiterie bio Les 2 vaches, du groupe Danone, mais va transformer 50 000 litres en yaourt avec la perspective, à terme, d'atteindre les 100 000 litres.

Coût du projet : 300 000 euros, dont 40 % de financement par la Région Normandie.

Vous pouvez aujourd'hui retrouver ce yaourt bio en poche dans une dizaine de magasins et grandes surfaces autour de Saint-Lô.