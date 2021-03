Normandie. Plus de lits de réanimation et des déprogrammations dans les hôpitaux

La situation épidémique se dégrade largement sur l'ensemble de la Normandie. La pression sur les lits de réanimation atteint désormais un niveau comparable à celui de la deuxième vague, avec 161 patients Covid+ hospitalisés en réanimation au mercredi 17 mars, contre 173 le 12 novembre dernier.

Sur les territoires les plus touchés de Rouen, Elbeuf, Évreux et Vernon, l'Agence régionale de santé (ARS) déclenche désormais le troisième palier du plan de mobilisation régionale pour inviter les établissements concernés à augmenter encore le nombre de lits de réanimation. Cela entraîne immédiatement la déprogrammation de 30 % de l'activité chirurgicale non urgente, comme semblait l'anticiper le CHU de Rouen, dès mercredi 17 mars.

À Rouen et Elbeuf, le taux d'incidence atteint 330 cas pour 100 000 habitants (+100 points en 15 jours), 253 à Évreux et 302 à Vernon.

301 lits de réanimation dans la région

Dans le reste de la région, le deuxième palier du plan de mobilisation Covid est déclenché depuis le vendredi 12 mars. 301 lits de réanimation sont donc activés dans toute la Normandie, contre 236 en temps normal.