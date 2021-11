XV de France: Galthié mise sur la stabilité contre les Gallois

Jalibert honorera une septième titularisation d'affilée lors du premier match de l'année des Bleus à domicile et Ntamack, pas entré en jeu lors de la défaite à Londres (23-20) samedi dernier, doit de nouveau se contenter du banc.

A Twickenham, Jalibert (22 ans, 11 sélections) a livré une prestation "solide face à un adversaire très consistant", a souligné Galthié jeudi après avoir dévoilé sa liste des vingt-trois. Le N.10 de Bordeaux-Bègles a été "performant dans son rôle de buteur", avec 10 points à 100% de réussite, et "performant dans l'animation offensive et dans la gestion du jeu", a poursuivi le sélectionneur.

Mais s'il a aussi offert le second essai français à Damian Penaud, Jalibert a en revanche commis deux erreurs en première période. Une relance au pied a laissé son équipe sous pression avant l'essai de l'ailier anglais Anthony Watson puis une passe interceptée a conduit à une pénalité.

Rien de préjudiciable au point de changer la hiérarchie du moment et de remettre sur le devant de la scène Ntamack considéré comme le N.1 au poste avant ses pépins physiques à l'automne (cuisse) et surtout sa double fracture de la mâchoire fin décembre. Depuis cette dernière blessure, "NTK" n'a joué qu'un match, avec le Stade toulousain, le 6 mars.

Contre le XV du Poireau, Galthié a donc choisi d'opérer des changements seulement parmi les remplaçants, trois par rapport au voyage à Londres.

Le pilier droit Uini Atonio, remis du Covid-19, remplace Dorian Aldegheri pour une raison de "hiérarchie" au poste, a indiqué Galthié. Le deuxième ligne Swan Rebbadj pallie le forfait de Cyril Cazeaux qui s'est blessé à l'entraînement mardi. Et le centre Arthur Vincent, délesté aussi de ses soucis de Covid-19, réintègre le groupe à la place numériquement du troisième ligne Cameron Woki.

Retour d'Atonio et Vincent

Samedi, il y aura donc cinq avants pour trois arrières sur le banc. En Angleterre, l'encadrement français avait pris exceptionnellement six avants et deux arrières comme remplaçant.

Outre Ntamack, deux autres joueurs n'étaient pas entrés en jeu, le troisième ligne Anthony Jelonch et le demi de mêlée Baptiste Serin, alors même que plusieurs titulaires, en particulier le N.9 Antoine Dupont, ont semblé accusé le coup physiquement sur la fin.

Le sélectionneur australien du XV de la Rose Eddie Jones avait lui utilisé tous ses remplaçants et son équipe avait renversé la situation dans les dernières minutes en inscrivant un second essai grâce au deuxième ligne Maro Itoje.

"Nous échangeons sur les retours des joueurs. C'est important que l'on partage les retours, la manière dont on vit le match et dont on prend les décisions que nous assumons", a expliqué Galthié dont le coaching avait fait débat.

Le titre encore possible

Après deux victoires en Italie (50-10) et en Irlande (15-13) le mois dernier, les Français ont fait une croix sur le Grand Chelem en perdant à Londres.

Mais ils peuvent encore remporter le Tournoi, pour la première fois depuis 2010, idéalement en gagnant leurs deux derniers matches avec le bonus offensif à la clé (4 essais inscrits au moins) tout en ne cédant aucun bonus aux Gallois samedi.

Neuf points séparent au classement le pays de Galles, leader qui vise le Grand Chelem, de la France. Mais les Bleus auront encore un match en retard à jouer après ce week-end, contre l'Écosse à domicile en principe le 26 mars.

Cette rencontre, prévue initialement le 28 février avait été reportée après une cascade de contaminations au coronavirus dans les rangs français.