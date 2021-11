Valognes. Un jeune de 16 ans grièvement blessé après un accident de scooter

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce jeudi 18 mars vers 8 h 30, après un accident entre un scooter et une voiture à Valognes, dans la zone artisanale d'Armanville. Le conducteur du scooter, âgé de 16 ans, a été grièvement blessé d'après les secours, qui suspectent une fracture du fémur et des douleurs au poignet à la suite du choc. Le Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) était sur place. Le blessé devrait être transporté au centre hospitalier de Cherbourg.

L'autre conducteur est quant à lui indemne.