Caen. Le centre de vaccination à l'ancienne école Lemière déménage

"Afin de répondre à la nécessité de renforcer la campagne de vaccination sur le territoire, la Ville va mettre à disposition un centre de vaccination plus grand et plus facilement accessible", indique la mairie de Caen ce mercredi 17 mars. Depuis le 14 janvier dernier, les vaccinations étaient effectuées sur le site de l'ancienne école Lemière. Le centre déménage donc le lundi 22 mars, pour s'installer au gymnase Canada. Une décision prise de concert entre le maire Joël Bruneau et les autorités. "Un site qui va permettre la montée en puissance de la capacité vaccinale à Caen", précise la municipalité.

Rendez-vous obligatoire

Le site sera ouvert de 9 heures à 18 heures et sur rendez-vous uniquement. Le stationnement sera possible dans la cour. L'entrée se fera depuis la place du Canada et la sortie par la rue de l'Académie. Pour rappel, la prise de rendez-vous peut être effectuée à partir de plateformes telles que KelDoc, mais aussi par téléphone : 02 79 46 11 56 pour la région, accessible du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures sans interruption.