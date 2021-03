Innovation. Au rendez-vous des Normands : une plateforme qui promeut le local

"Il faut redécouvrir le goût du local." Ce mardi 16 mars, la Région Normandie et Christian Sebire, président de l'Association de la monnaie normande citoyenne le Rollon, ont présenté la plateforme au rendez-vous des Normands, un outil numérique qui regroupe les producteurs et artisans locaux du territoire et permet aux consommateurs d'identifier où se trouvent les producteurs et comment les contacter.

Près de 1 000 professionnels normands répertoriés

"Il suffit d'indiquer le produit que l'on recherche, sa localisation, et tous les producteurs du coin apparaissent", précise Christian Sebire. Près de 1 000 professionnels normands sont déjà répertoriés. Tout comme, Caroline Vauvrecy, agricultrice et responsable du Moulin de Thibo et Caro, à Maltot. "On compte sur cet outil pour la visibilité. Ça n'existait pas jusqu'à présent. Nous, on n'est pas capables de le faire. Il y a un réel besoin des consommateurs", se confie-t-elle. Pour cette agricultrice, la crise sanitaire a mis en évidence le retour des consommateurs vers les producteurs locaux et son chiffre d'affaires a doublé.