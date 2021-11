Manche. Baccalauréat 2020 : quels sont les meilleurs lycées du département ?

Le rectorat de l'académie de Normandie a communiqué ce mercredi 17 mars le taux de réussite et le taux de mentions au baccalauréat dans les lycées (d'enseignement général, technologique et professionnel, mais aussi publics et privés sous contrat) de la Région. Zoom sur les établissements situés dans le département de la Manche.

Un taux de réussite de 94 % à 100 %

Dans l'ensemble, les résultats sont excellents pour l'année 2020, marquée par la pandémie et l'instauration du contrôle continu. Le taux de réussite est de 100 % au lycée général et technologique Jean-Paul II de Coutances, ainsi qu'au lycée technologique et professionnel Le Bon Sauveur de Saint-Lô. Il est de 99 % à l'Institut d'Agneaux (dont 80 % des candidats ont obtenu une mention), au lycée Le Verrier à Saint-Lô et au lycée Thomas Hélye de Cherbourg. Ils sont suivis de près, à 98 %, par les lycées Notre-Dame de la Providence à Avranches, Sivard de Beaulieu de Carentan et par le lycée Julliot de la Morandière de Granville. Le taux de réussite le plus bas du département est de 94 %, au lycée Victor-Grignard de Cherbourg.

Retrouvez la liste complète ici.

Top 3 des taux de réussite les plus élevés au baccalauréat :

1. 100 % ex aequo au lycée Jean-Paul II de Coutances et au lycée Le Bon Sauveur de Saint-Lô

2. 99 % ex aequo à l'Institut d'Agneaux, au lycée Le Verrier de Saint-Lô et au lycée Thomas Hélye de Cherbourg

3. 98 % ex aequo dans les lycées Notre-Dame de la Providence à Avranches, Sivard de Beaulieu de Carentan et Julliot de la Morandière de Granville.

Top 3 des taux de mentions au baccalauréat :

1. 80 % à l'Institut d'Agneaux

2. 79 % ex aequo au lycée Thomas Hélye de Cherbourg et au lycée Jean-Paul II de Coutances

3. 77 % au lycée Notre-Dame de la Providence à Avranches.