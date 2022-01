Le promoteur Icade construit, à l’angle des rues Malherbe et Amiral Cecille, une nouvelle résidence dont le nom pourrait faire penser à celui d’un salon de massage et de bien-être : City’Zen. Une première tranche de 26 appartements sera réservée à la vente et une seconde, de 35 logements, sera gérée par un bailleur social. Les travaux devraient être terminés fin 2014.